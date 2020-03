மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர்–உடன்குடி இடையே இயக்கப்படும் சிவப்பு நிற அரசு டவுன் பஸ்சில் கூடுதல் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் + "||" + Operating between Thiruchendur - Umkudi Red colored government buses need to cut additional fare

