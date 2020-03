மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிப்புதூர் கிராமத்தில், காளைவிடும் விழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 18 பேர் காயம் + "||" + Eriyantur village, During the calving ceremony 18 people injured in cows laying

ஏரிப்புதூர் கிராமத்தில், காளைவிடும் விழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 18 பேர் காயம்