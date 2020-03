மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: தமிழகத்தில் சினிமா தியேட்டர்கள் மூடப்படுமா? அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பதில் + "||" + Cinema theaters to be closed in Tamil Nadu? Minister Kadambur Raju replies

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: தமிழகத்தில் சினிமா தியேட்டர்கள் மூடப்படுமா? அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பதில்