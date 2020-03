மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில், காளைவிடும் திருவிழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 22 பேர் காயம் + "||" + In Katpadi, Cows at the Bulling Festival 22 people injured

காட்பாடியில், காளைவிடும் திருவிழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 22 பேர் காயம்