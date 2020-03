மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து குறைவு எதிரொலி: திண்டுக்கல் உழவர் சந்தையில் வெள்ளைப்பூண்டு விலை உயர்வு - கிலோ ரூ.200-க்கு விற்பனை + "||" + The echo of the decrease: Farmers market in Dindigul Garlic prices rise - Selling for Rs200 / kg

வரத்து குறைவு எதிரொலி: திண்டுக்கல் உழவர் சந்தையில் வெள்ளைப்பூண்டு விலை உயர்வு - கிலோ ரூ.200-க்கு விற்பனை