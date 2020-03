மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் தத்தளிப்பவர்களை மீட்பது குறித்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கடற்படை வீரர்களுக்கு பயிற்சி + "||" + Concerning the rescue of those who drown at sea Training for Marines by helicopter

கடலில் தத்தளிப்பவர்களை மீட்பது குறித்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கடற்படை வீரர்களுக்கு பயிற்சி