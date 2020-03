மாவட்ட செய்திகள்

உடல் நலக்குறைவுடன் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு முகக்கவசம் + "||" + With a lack of health For the devotees who visit Meenakshi Amman Temple Mukakkavacam

