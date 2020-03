மாவட்ட செய்திகள்

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் நடந்த சிறப்பு முகாம்களில் 249 வாகனங்கள் பதிவு + "||" + Registration of 249 vehicles at special camps held at regional transport offices

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் நடந்த சிறப்பு முகாம்களில் 249 வாகனங்கள் பதிவு