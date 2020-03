மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க விமான நிலையங்களில் 3 பிரிவுகளில் பயணிகளிடம் மருத்துவ பரிசோதனை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + The coronavirus virus At airports Medical examination of passengers

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க விமான நிலையங்களில் 3 பிரிவுகளில் பயணிகளிடம் மருத்துவ பரிசோதனை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி