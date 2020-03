மாவட்ட செய்திகள்

சொக்கம்பட்டி அருகே அரசு பஸ் மோதி ஆட்டோ டிரைவர் சாவுநடைபயிற்சிக்கு சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் + "||" + Government bus collides near Sokkampatti The death of the auto driver

சொக்கம்பட்டி அருகே அரசு பஸ் மோதி ஆட்டோ டிரைவர் சாவுநடைபயிற்சிக்கு சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்