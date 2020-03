மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுரும்பப்பட்டி, இச்சடியில் ஜல்லிக்கட்டு: 1,775 காளைகளை போட்டிப்போட்டு அடக்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் 50 பேர் காயம் + "||" + Periyamburuppattu, Jallikattu in this manner: 1,775 Fifty cattlemen who had been fighting bulls were injured

பெரியகுரும்பப்பட்டி, இச்சடியில் ஜல்லிக்கட்டு: 1,775 காளைகளை போட்டிப்போட்டு அடக்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் 50 பேர் காயம்