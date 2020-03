மாவட்ட செய்திகள்

பாதாள சாக்கடை பள்ளத்தில் மோட்டார் சைக்கிளுடன் விழுந்த டிரைவர் - தீயணைப்புத்துறையினர் மீட்டனர் + "||" + In the sewer ditch Driver who fell with a motorcycle - Firefighters recovered

பாதாள சாக்கடை பள்ளத்தில் மோட்டார் சைக்கிளுடன் விழுந்த டிரைவர் - தீயணைப்புத்துறையினர் மீட்டனர்