மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாநிலத்தில் இருந்து காரைக்கால் வந்த பயணிகளிடம் நவீன கருவி மூலம் பரிசோதனை + "||" + Experiment with modern equipment for travelers from outer space to Karaikal

வெளிமாநிலத்தில் இருந்து காரைக்கால் வந்த பயணிகளிடம் நவீன கருவி மூலம் பரிசோதனை