மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலி 7 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பரீட்சை திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Coronavirus infection in Karnataka Postponement of exams from 7th to 9th grade Notice of the Minister

கர்நாடகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலி 7 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பரீட்சை திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என மந்திரி அறிவிப்பு