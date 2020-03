மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்; காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Local representatives must attend the conference; Resolution of congress executives meeting

உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்; காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்