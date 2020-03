மாவட்ட செய்திகள்

தரமான சாலை அமைக்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல்; போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Public stir up protest against lack of quality road; Traffic impact

தரமான சாலை அமைக்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல்; போக்குவரத்து பாதிப்பு