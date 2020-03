மாவட்ட செய்திகள்

கால்நடைகளுக்கான மருத்துவ வாகன சேவை ; அரசு தலைமை கொறடா தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Medical vehicle service for livestock; The Government head korada was starting

கால்நடைகளுக்கான மருத்துவ வாகன சேவை ; அரசு தலைமை கொறடா தொடங்கி வைத்தார்