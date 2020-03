மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க தியேட்டர்கள்- விளையாட்டு அரங்குகள் மூடல் + "||" + Closure of theaters - sports halls to prevent the spread of coronavirus

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க தியேட்டர்கள்- விளையாட்டு அரங்குகள் மூடல்