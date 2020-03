மாவட்ட செய்திகள்

கோடை நெருங்கி விட்டதால் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி ‘தினமும் 300 லிட்டர் தண்ணீர் சேமியுங்கள்’ சென்னை மக்களுக்கு குடிநீர் வாரியம் வேண்டுகோள் + "||" + Board of drinking water to the people of Chennai

கோடை நெருங்கி விட்டதால் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி ‘தினமும் 300 லிட்டர் தண்ணீர் சேமியுங்கள்’ சென்னை மக்களுக்கு குடிநீர் வாரியம் வேண்டுகோள்