மாவட்ட செய்திகள்

“கொரோனா வைரஸ்” பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் + "||" + Devotees should avoid gathering at places of worship to prevent the "corona virus"

“கொரோனா வைரஸ்” பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்