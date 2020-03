மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் கழிவுநீர் பிரச்சினையை ஒரு மாதத்துக்குள் தீர்க்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, தளவாய்சுந்தரம் அறிவுறுத்தல் + "||" + Officers to solve the sewerage issue in Kanyakumari within a month

கன்னியாகுமரியில் கழிவுநீர் பிரச்சினையை ஒரு மாதத்துக்குள் தீர்க்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, தளவாய்சுந்தரம் அறிவுறுத்தல்