மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பொது இடங்களில் மக்கள் கூட்டம் குறைந்தது + "||" + Corona virus threat echo: The crowds in public areas were low

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பொது இடங்களில் மக்கள் கூட்டம் குறைந்தது