மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே தோட்டத்தில் புகுந்த யானை அட்டகாசம் தென்னை, வாழை மரங்களை பிடுங்கி சேதம் + "||" + Near Kalakkad Elephant Attack in the Garden

களக்காடு அருகே தோட்டத்தில் புகுந்த யானை அட்டகாசம் தென்னை, வாழை மரங்களை பிடுங்கி சேதம்