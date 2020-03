மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிளையே நடமாடும் கிராம நிர்வாக அலுவலகமாக மாற்றிய அலுவலர் + "||" + Officer who converted the motorcycle into a mobile village administration office

மோட்டார்சைக்கிளையே நடமாடும் கிராம நிர்வாக அலுவலகமாக மாற்றிய அலுவலர்