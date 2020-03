மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளியூர் அருகே கோவிலில் பொதுமக்கள் குடியேறும் போராட்டம்வார்டு வரைமுறைக்கு எதிர்ப்பு + "||" + In the temple near Valliyoor The struggle for civilian immigration

வள்ளியூர் அருகே கோவிலில் பொதுமக்கள் குடியேறும் போராட்டம்வார்டு வரைமுறைக்கு எதிர்ப்பு