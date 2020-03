மாவட்ட செய்திகள்

துபாய் விமானத்தில் மதுரை வந்த பயணிகள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்ல மறுத்து போராட்டம்: அதிகாரிகள் சமரசத்தால் 144 பேர் முகாம்களில் தங்க வைப்பு + "||" + Passengers arriving in Madurai on a Dubai flight Struggling to refuse medical examination: Officials compromise 144 persons

துபாய் விமானத்தில் மதுரை வந்த பயணிகள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்ல மறுத்து போராட்டம்: அதிகாரிகள் சமரசத்தால் 144 பேர் முகாம்களில் தங்க வைப்பு