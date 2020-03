மாவட்ட செய்திகள்

அவசியம் இல்லாமல் பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் முதல்-அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் + "||" + First-Minister's advice not to leave public houses without necessity

