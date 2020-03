மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அரசு சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் சளி–இருமல், மூச்சுத் திணறலுக்கு ‘ஆடாதொடை’ குடிநீர் வினியோகம் + "||" + Drinking water supply for colds and coughs and wheezing

நெல்லை அரசு சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் சளி–இருமல், மூச்சுத் திணறலுக்கு ‘ஆடாதொடை’ குடிநீர் வினியோகம்