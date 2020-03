மாவட்ட செய்திகள்

அபுதாபி நாட்டில் இருந்து வந்த வாசுதேவநல்லூர் கப்பல் ஊழியருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறியா? ரத்த மாதிரி ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + Hailing from Abu Dhabi For Vasudevanallur Ship Employee Is Coronavirus Symptom?

அபுதாபி நாட்டில் இருந்து வந்த வாசுதேவநல்லூர் கப்பல் ஊழியருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறியா? ரத்த மாதிரி ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு