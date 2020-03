மாவட்ட செய்திகள்

வாரச்சந்தை மூடப்பட்டதால் சாலையோரத்தில் நடந்த ஆடு வியாபாரம்; திருமங்கலத்தில் பரபரப்பு + "||" + Goat business along the road as the weekend market closed in Thirumangalam

வாரச்சந்தை மூடப்பட்டதால் சாலையோரத்தில் நடந்த ஆடு வியாபாரம்; திருமங்கலத்தில் பரபரப்பு