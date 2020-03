மாவட்ட செய்திகள்

எந்த நோயும் நம்மை பாதிக்காது என்று அலட்சியமாக இருக்கக் கூடாது; கலெக்டர் பேச்சு + "||" + We should not be negligent that no disease can affect us; Collector's talk

எந்த நோயும் நம்மை பாதிக்காது என்று அலட்சியமாக இருக்கக் கூடாது; கலெக்டர் பேச்சு