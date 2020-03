மாவட்ட செய்திகள்

அணுமின்நிலையம், இஸ்ரோ மையத்தில் வெளிமாநில பணியாளர்களை கொண்டு அத்தியாயவசிய பணிகளை மட்டும் செய்ய வேண்டும் + "||" + Bring outstation employees Only essential tasks should be performed

அணுமின்நிலையம், இஸ்ரோ மையத்தில் வெளிமாநில பணியாளர்களை கொண்டு அத்தியாயவசிய பணிகளை மட்டும் செய்ய வேண்டும்