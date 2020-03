மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக எல்லையில் புளியரை சோதனை சாவடி மூடல் வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன + "||" + Closure of the booth at the Tamil Nadu border The vehicles were returned

தமிழக எல்லையில் புளியரை சோதனை சாவடி மூடல் வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன