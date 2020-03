மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் தாமாகவே முன்வந்து ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + In the Tenkasi district The public must voluntarily follow the curfew

பொதுமக்கள் தாமாகவே முன்வந்து ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் கலெக்டர் வேண்டுகோள்