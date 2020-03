மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் குறித்து வீட்டு சுவற்றில் துண்டு பிரசுரம் ஒட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய கலெக்டர் + "||" + Collector who raised awareness about coronavirus by Paste pamphlets on the home wall

கொரோனா வைரஸ் குறித்து வீட்டு சுவற்றில் துண்டு பிரசுரம் ஒட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய கலெக்டர்