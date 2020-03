மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் குழுக்கள் மூலம் முகக்கவசம் தயாரிப்பு; ரேஷன் கடைகள்மூலம் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை + "||" + Facial mask preparation by women's groups; Action to sell through ration shops

