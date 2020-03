மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் நடந்து சென்று தமிழக-கர்நாடக எல்லையை கடக்கும் பயணிகள் + "||" + Passengers walking across the dense forest as buses are parked cross the Tamil Nadu-Karnataka border

