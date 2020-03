மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் அருகே நடந்த பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் மேலும் ஒருவர் உயிரிழப்பு பலி எண்ணிக்கை 9-ஆனது + "||" + One killed in fireworks explosion near Chatur, 9 killed

சாத்தூர் அருகே நடந்த பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் மேலும் ஒருவர் உயிரிழப்பு பலி எண்ணிக்கை 9-ஆனது