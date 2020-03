மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கி ஒத்துழைப்பு + "||" + In order to prevent the spread of coronavirus In Tiruvallur district Collaborative cooperation in the home of the public

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கி ஒத்துழைப்பு