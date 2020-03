மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஊரடங்கு; மாவட்டம் முழுவதும் 11 ஆயிரம் கடைகள் அடைப்பு - பஸ், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை + "||" + People Curfew; Over 11,000 shops across the district are not running - buses and autos

