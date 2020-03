மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டு வாசலில் பாத்திரத்தில் மஞ்சள், சாணம், வேப்பிலை வைத்து வினோத வழிபாடு - பாகூரில் பரபரப்பு + "||" + On the doorstep character Keep turmeric, dung and neem Strange worship

வீட்டு வாசலில் பாத்திரத்தில் மஞ்சள், சாணம், வேப்பிலை வைத்து வினோத வழிபாடு - பாகூரில் பரபரப்பு