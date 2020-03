மாவட்ட செய்திகள்

பொதுஇடங்களில் ஒன்றுகூட வேண்டாம் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல் + "||" + Do not even one of the public places Emphasis on Governor Kiran Bedi

பொதுஇடங்களில் ஒன்றுகூட வேண்டாம் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல்