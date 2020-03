மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்: வெளிநாட்டில் இருந்து நெல்லை வந்த 158 பேர் தீவிர கண்காணிப்பு - கலெக்டர் ‌ஷில்பா தகவல் + "||" + Intensification of coronary prevention Intensive surveillance of 158 persons who had come to paddy from abroad Collector Shilpa Information

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்: வெளிநாட்டில் இருந்து நெல்லை வந்த 158 பேர் தீவிர கண்காணிப்பு - கலெக்டர் ‌ஷில்பா தகவல்