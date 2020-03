மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ்: அரசின் உத்தரவை மீறுபவர்கள் முட்டாள்கள் - துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் கடும் தாக்கு + "||" + Corona virus Those who violate the orders of the state are fools Deputy Chief Minister Ajit Pawar Heavy attack

கொரோனா வைரஸ்: அரசின் உத்தரவை மீறுபவர்கள் முட்டாள்கள் - துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் கடும் தாக்கு