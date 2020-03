மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரசாரம்திருமண மண்டபங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை + "||" + On behalf of the Tenkasi District Police Corona awareness campaign

