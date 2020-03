மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டையில், முன்விரோதத்தில் மினிலாரி டிரைவர் கட்டையால் அடித்துக்கொலை 6 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + At Pattukkottai, six people were beaten to death by a minivan driver

பட்டுக்கோட்டையில், முன்விரோதத்தில் மினிலாரி டிரைவர் கட்டையால் அடித்துக்கொலை 6 பேருக்கு வலைவீச்சு