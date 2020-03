மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியாததால், வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மன்னார்குடியில், பள்ளியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் + "||" + Due to the inability to return home, the out-of-state workers have been placed in school in Mannargudi

சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியாததால், வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மன்னார்குடியில், பள்ளியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்