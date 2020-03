மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் விற்பனை: பாரில், 2 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + 144 Prohibition of Sale in Procurement: Barrel, seizure of 2 thousand liquor stores

144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் விற்பனை: பாரில், 2 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்