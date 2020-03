மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் - கவர்னர் வேண்டுகோள் + "||" + To prevent the spread of corona virus The public needs to cooperate fully with the government At the request of the governor

