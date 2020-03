மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பீதிக்கு இடையே கொடைக்கானலில், ஆட்டோவில் சுற்றித்திரிந்த வெளிநாட்டு ஜோடி - போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் + "||" + In Kodaikanal, between the Corona Panic, Foreign couple who roam the auto

கொரோனா பீதிக்கு இடையே கொடைக்கானலில், ஆட்டோவில் சுற்றித்திரிந்த வெளிநாட்டு ஜோடி - போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர்